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Нашумевший сериал HBO привел к стремительному росту популярности туров в Чернобыль

Нашумевший сериал HBO привел к стремительному росту популярности туров в Чернобыль
10:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Западные СМИ прогнозируют туристический бум в Украине из-за сериала "Чернобыль".

Благодаря популярности сериала "Чернобыль" производства компании HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения Чернобыльской Атомной Электростанции вырос на 30-40%.

Об этом пишет Reuters.

Представители турфирмы SoloEast заявили, что в мае текущего года количество туристов возросло на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест.

Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале.

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу.

Туры на английском языке в среднем стоят 100 долларов (около 2,7 тыс грн) на одного человека, ежегодно зону посещает более 70 тысяч туристов, большинство из которых иностранцы.

Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии

Антон Тараненко из управления туризма Киевской городской администрации сообщает, что киевские власти вместе с представителями бизнеса хотят сделать комплексный тур по местам съемок и событий сериала.

Предполагается, что тур стартует в Киеве, где посетителям покажут места, изображенные в сериале, а финалом станет путешествие в Зону отчуждения.

Там проведут экскурсию по улицам Припяти, а затем привезут посетителей к ЧАЭС и в Чернобыль. На данный момент КГГА ведет переговоры и консультации по наполнению такого тура с некоторыми представителями профильных туристических операторов.

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Туризм, HBO, Чернобыль, Зона отчуждения.
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