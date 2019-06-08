Гройсман дал советы регионам для преодоления последствий непогоды

Новости Бизнеса: Глава правительства Украины призвал местные власти тщательно формировать резервные фонды, чтобы иметь необходимые средства на преодоление последствий непогоды.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал органы местной власти тщательно формировать резервные фонды местных бюджетов, чтобы в случае необходимости иметь нужный ресурс и быстро преодолевать последствия чрезвычайных ситуаций регионального уровня.

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства сказал во время селекторного совещания в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, посвященного преодолению последствий непогоды, которая коснулась буквально всех регионов Украины.

Отмечается, что представители областей обращались к правительству за помощью, и правительство готово оказать всю необходимую помощь, чтобы люди не оставались один на один с бедой.

«Вместе с тем, при более детальном анализе всех просьб, а также при анализе местных бюджетов стало ясно, что доходы бюджетов не сопоставимы с объемами местных резервных фондов. Так, по озвученной информации, в Закарпатской области, например, доходы бюджета составляют около 2 млрд грн, а резервный фонд - всего 3 млн грн. И это при том, что в области признают: регион регулярно находится в режиме чрезвычайных ситуаций», - сказано в сообщении.

Гройсман отметил, что такие случаи являются нарушением элементарного планирования.

«Я подчеркиваю: децентрализация, рост бюджетов - это возможности, а не безответственность. Призываю региональные власти: собирайте облсоветы, определяйте ресурс и направляйте на ликвидацию последствий непогоды», - сказал Гройсман.

Вместе с тем во время внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он заявил, что некоторые области просят Кабмин профинансировать гораздо больше проектов, которые не имеют отношения к последствиям непогоды.

«Хочу поблагодарить местные власти и ГСЧС - за организацию ликвидации непогоды. Каждый должен понять: правительство готово помочь - в пределах наших возможностей. Но уже есть случаи, когда вместо реальных предложений нам предоставляют в 3-4 раза больше проектов, которые не имеют никакого отношения к последствиям непогоды. Просил бы тщательно подходить к этим вопросам на местном уровне. Хочу также подчеркнуть - в местных бюджетах, которые выросли в 4 раза, должны быть резервные фонды», - отметил Гройсман.

По данным гидрометеорологических служб ГСЧС, в мае-июне на территории Украины выпало до двух месячных норм осадков. В западных, северных областях, Винницкой, Полтавской и Луганской областях местами выпало до 2,8 месячных нормы осадков. В отдельных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей выпало самое большое месячное количество осадков за весь период наблюдений.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в целом по Украине повреждены около 40 объектов социальной сферы, количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тыс., размыты 25 км берегов и 360 км покрытия автодорог, повреждены 97 автомобильных и пешеходных мостов. Погибли два человека.