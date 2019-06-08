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Гройсман: Наш вызов – сделать условия, чтобы украинцы возвращались на родину

Гройсман: Наш вызов – сделать условия, чтобы украинцы возвращались на родину
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Гройсман: Рост экономики страны нужно конвертировать в повышение пенсий.

Кабинет Министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом стал первым украинским правительством, которому удалось ввести механизм автоматической индексации пенсий и провести сразу несколько массовых перерасчетов выплат на протяжении последних лет.

Об этом в эфире телеканала "Украина" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Мы сделали первый этап, который позволил сделать массовый перерасчет. Остается проблема людей, которые имеют большой стаж, но имели маленькую зарплату, - сказал Владимир Гройсман. - Я всегда подчеркиваю: надо рост экономики и далее конвертировать в повышение пенсий. Мы первые ввели автоматическую индексацию, будем это делать и впредь".

Также, по словам Премьера, экономический рост является генеральной целью работы Правительства. Именно оно является тем курсом, который в среднесрочной перспективе позволит вернуть домой украинцев, которые сегодня ищут лучшей судьбы за границей и работают в других странах.

Гройсман рассказал о своем отношении к Зеленскому

"Каждый из миллионов гастарбайтеров должен получить возможность найти свое место в нашем государстве. Когда я говорю о формировании среднего класса, то имею в виду то, что средняя зарплата в Украине (при условии продолжения реформ и курса на экономический рост) станет достаточной для того, чтобы не выезжать... большая боль, когда мама и папа за границей, а дети – здесь, с бабушками. Наш вызов – создать условия, чтобы украинцы возвращались на родину. Как? Через экономический рост", - убежден Гройсман.

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Премьер-министр, Пенсия, Владимир Гройсман.
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