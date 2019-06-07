Гройсман рассказал о своем отношении к Зеленскому

Новости Украины: Гройсман заявляет о нормальных рабочих отношениях с Зеленским.

Премьер-министр Владимир Гройсман констатирует наличие нормальных рабочих отношений с президентом Владимиром Зеленским.

"Мое отношение к президенту остается абсолютно неизменным… Эти взаимоотношения сегодня являются абсолютно нормальными по линии президент - премьер-министр. И там, где нужно подставить плечо для того, чтобы реализовать задачи для государства, я готов это сделать", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

В свою очередь, премьер отметил, что надеется на такое же отношение со стороны президента и поддержки решений правительства.

Гройсман подчеркнул, что нет никаких угроз для страны из-за взаимоотношений Кабмина и президента.