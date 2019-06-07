"Пока не знаю": Оля Полякова рассказала о реакции Зеленского на ее политические амбиции

Новости шоу бизнеса: В конце мая 2019 года Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о своих политических амбициях и объявила о создании женской партии.

Артистка сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году. А в интервью журналистам призналась, как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на ее решение.

Также выяснилось, что разговоры о политике звезды никогда не вели, а решение создать женскую партию не имеет никакого отношения к Зеленскому.

Что сказала Оля Полякова:

"Пока не знаю. Почему-то очень многие решили, что мое решение как-то связано с Зеленским. И что я собираюсь в Раду, где у меня с его партией будет коалиция. Это не так. Более того: ни о чем, кроме творчества, мы с ним никогда не общались. У меня нет цели как-то "по-быстрячку" пролезть в Раду. Это было бы очень наглым и самоуверенным шагом с моей стороны. Главная цель на данный момент – это придать своим взглядам вес".