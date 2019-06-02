Старшая дочь Поляковой, вслед за мамой собралась в политику

Новости шоу бизнеса: Прямо за матерью, старшая дочь Оли Поляковой собралась в политику об этом она рассказала в Instagram.

Как известно, что украинская певица Оля Поялкова заявила о создании женской партии, разместив соответствующее видео на своей странице в Facebook.

Старшей дочке Поляковой 14 лет и она уже успешный блогер, продает рекламу в своем Instagram, а на ее профиль подписано более ста тысяч фолловеров. Девочка похожа на как две капли воды на свою звездную маму. Маша покупает сама себе одежду и спокойно может пойти на шоппинг без родителей.

На днях Маша сообщила у себя в Instagram посте. Опубликовав стильную фотографию и описала участие в инициативе, связанной с политикой. Подав при этом заявку на участие в кампании Girl2Leader Ukraine. Вместе с единомышленниками девочка планирует в конце 2019 в Верховной Раде обсудить гендерные аспекты и острые проблемы украинского общества.

Напоминаем, что украинская певица и актриса Оля Полякова заявила о создании женской партии. Об этом она сказала в среду, выступая на форуме женского партнерства, и разместила соответствующее видео на своей странице в Facebook. "Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю. И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за которых они будут голосовать", - сказала Полякова.