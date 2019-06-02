Старшая дочь Поляковой, вслед за мамой собралась в политику

Как известно, что украинская певица Оля Поялкова заявила о создании женской партии, разместив соответствующее видео на своей странице в Facebook.
Старшей дочке Поляковой 14 лет и она уже успешный блогер, продает рекламу в своем Instagram, а на ее профиль подписано более ста тысяч фолловеров. Девочка похожа на как две капли воды на свою звездную маму. Маша покупает сама себе одежду и спокойно может пойти на шоппинг без родителей.
На днях Маша сообщила у себя в Instagram посте. Опубликовав стильную фотографию и описала участие в инициативе, связанной с политикой. Подав при этом заявку на участие в кампании Girl2Leader Ukraine. Вместе с единомышленниками девочка планирует в конце 2019 в Верховной Раде обсудить гендерные аспекты и острые проблемы украинского общества.
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Всем привет! Кто-то хотел из вас стать лидером? Или возможно кто-то хотел побывать в Верховной Раде и узнать о политиках больше?)) Девченки, я подала заявку на участие в кампании Girl2LeaderUkraine! 11 октября 2019 года соберутся девочки из всей Украины, кому интересны гендерные аспекты и острые проблемы общества, под куполом Парламента вместе с Послом Girl2leader Ukraine и другими интересными спикерами. Вся подробная информация как подать заявку по ссылке: https://girl2leader.org.ua/events/svyatkuvannya-mizhnarodnogo-dnya-divchat-u-verhovnij-radi/ или к @girl2leaderukraine Кому от 14 до 24 лет, скорее заполняйте заявки, количество мест ограничено!!! Жду ответа и вам желаю успехов! Жизнь улыбается лидерам! Встретимся в Верховной Раде!
Напоминаем, что украинская певица и актриса Оля Полякова заявила о создании женской партии. Об этом она сказала в среду, выступая на форуме женского партнерства, и разместила соответствующее видео на своей странице в Facebook. "Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю. И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за которых они будут голосовать", - сказала Полякова.