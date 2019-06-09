Гройсман рассказал, благодаря чему удастся повысить пенсии

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодаря росту экономики в стране станет возможным последующее повышение пенсий.

Кабинет Министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом стал первым украинским правительством, которому удалось ввести механизм автоматической индексации пенсий и провести сразу несколько массовых перерасчетов выплат на протяжении последних лет. Об этом в эфире телеканала "Украина" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Мы сделали первый этап, который позволил сделать массовый перерасчет. Остается проблема людей, которые имеют большой стаж, но имели маленькую зарплату, - сказал Владимир Гройсман. - Я всегда подчеркиваю: надо рост экономики и далее конвертировать в повышение пенсий. Мы первые ввели автоматическую индексацию, будем это делать и впредь".

Также, по словам Премьера, экономический рост является генеральной целью работы Правительства. Именно оно является тем курсом, который в среднесрочной перспективе позволит вернуть домой украинцев, которые сегодня ищут лучшей судьбы за границей и работают в других странах.

"Каждый из миллионов гастарбайтеров должен получить возможность найти свое место в нашем государстве. Когда я говорю о формировании среднего класса, то имею в виду то, что средняя зарплата в Украине (при условии продолжения реформ и курса на экономический рост) станет достаточной для того, чтобы не выезжать... большая боль, когда мама и папа за границей, а дети – здесь, с бабушками. Наш вызов – создать условия, чтобы украинцы возвращались на родину. Как? Через экономический рост", - убежден Гройсман.

Напомним, Конституционный Суд по итогам рассмотрения представления 45 депутатов Верховной Рады признал неконституционными положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 закона "О пенсионном обеспечении", отменив установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет. Для назначения пенсии за выслугу лет работникам летного и летно-испытательного состава необходимо было достичь возраста 50 лет, а работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистам - 55 лет.