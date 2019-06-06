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В Украине отменили минимальный возраст для пенсии по выслуге лет

В Украине отменили минимальный возраст для пенсии по выслуге лет
14:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Конституционный Суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет.

Конституционный Суд по итогам рассмотрения представления 45 депутатов Верховной Рады признал неконституционными положения пункта «а» статьи 54, статьи 55 закона «О пенсионном обеспечении», отменив установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет, сообщила пресс-служба суда.

Согласно вышеуказанным нормам, для назначения пенсии за выслугу лет работникам летного и летно-испытательного состава необходимо было достичь возраста 50 лет, а работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистам - 55 лет.

Пенсии за выслугу лет назначают отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

Суд считает, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

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«Положения Закона №1788 о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, являются такими, которые лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства», - сказано в сообщении.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

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Верховная Рада, Конституционный Суд, Пенсия, КС, Выход на пенсию.
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