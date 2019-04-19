Оформить пенсию в один клик: Пенсионный фонд запускает новый сервис

Новости Украины: Скоро подать заявку на оформление пенсии можно будет он-лайн, уверяет руководство Пенсионного фонда Украины.

Представитель ведомства на очередной пресс-конференции объявил об организации запуска специального электронного сервиса для тех, кому необходимо в отдаленном режиме подать документы на оформление пенсии.

Как сообщил заместитель Главы Фонда Владислав Машкин, скоро за назначением пенсии люди смогут обратиться не только в подразделение ведомства, но и с помощью веб-портала. Достаточно отсканировать пакет документов и заявление, чтобы потом документы в электронном виде могли автоматически обработать в Пенсионном фонде. "Когда будет принято решение о назначении пенсии, клиента пригласят в отделение Фонда для выдачи пенсионного удостоверения", - объяснил замглавы ведомства.

По убеждению руководства Фонда, за передовыми информационными технологиями стоит будущее, а общество нуждается в подобных сервисах. Сейчас люди стремятся получить документы или подать их, не выходя из дома. В стране уже реализовано достаточно много подобных проектов, заметил Владислав Машкин и добавил, что в ведомстве также хотят быть доступными, прозрачными и максимально избегать традиционного бюрократичного механизмы работы. Он добавил, что подобная инициатива поможет увеличить количество услуг, предоставляемых населению дистанционно.