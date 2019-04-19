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ID-карты продолжат выдавать 20 и 21 апреля

ID-карты продолжат выдавать 20 и 21 апреля
13:04 Сегодня Телеграф Фото: newsone.ua

Новости Украины: С целью обеспечить граждан Украины правом проголосовать ГИС обеспечит работу центров выдачи документов 20 и 21 апреля.

В Государственной миграционной службе Украины заявили, что получить документы, удостоверяющие личность (ID-карты) можно будет всем, кто планирует проголосовать 21 апреля. В ведомстве уверяют, что сотрудники будут способствовать реализации избирательного права гражданами страны.

То количество документов, которые успели доставить в подразделения Миграционной службы на территории Украины, успеют выдать его владельцам. Также в дни выдачи паспортов будут работать центры "Паспортний сервіс". С сообщении службы также сообщили, что представители ведомства обратились в Полиграфический комбинат "Украина" с предложением ускорить режим работы предприятия и обеспечить большее количество граждан ID-картами. Их экспресс-доставкой планируется развести по подразделениям миграционной службы.

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Также сторона ГМС обратилась к региональным Центрам по предоставлению административных услуг с просьбой рассмотреть возможность работы сотрудников ведомств 20 и 21 апреля для бесперебойного процесса выдачи паспортов. Большинство этих представительств положительно отреагировали на данную инициативу.

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Выборы, Паспорт, Голосование, Документ, Служба, Граждане, Ведомство, ГИС, ID-карта, Выдача, ЦНАП.
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