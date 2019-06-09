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В Польше подтвердили информацию о возобновлении РФ поставок чистой нефти

В Польше подтвердили информацию о возобновлении РФ поставок чистой нефти
16:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Польская компания PERN подтвердила, что российская сторона возобновила поставки чистой нефти через Беларусь в их систему передачи.

Польская компания PERN, национальный и региональный лидер нефтяной логистики, подтвердила, что в воскресенье утром 9 июня российская сторона возобновила поставки чистой нефти через Беларусь в польскую систему передачи. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на представителя компании Катажину Красинскую.

"Сегодня утром возобновили поставки не загрязненной органическими хлоридами нефти в системы передачи PERN. Наша компания внедрила механизм постоянного контроля качества, так, чтобы в постоянном режиме проверять сырье, поступающее из Беларуси", - цитирует издание Красинскую.

В апреле предприятие PERN заявило, что в польскую трубопроводную систему поставляется загрязненная нефть из России. По данным польской компании, уровень загрязнения мог привести к повреждению установок нефтепереработки. Поэтому было принято решение приостановить закачивание этого сырья.

Напомним, АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефтина линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" (Беларусь) для ее дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей. Концерн Белнефтехим вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу Гомельтранснефть Дружба нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

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Польша, Нефть, Беларусь, РФ, Возобновление поставок.
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