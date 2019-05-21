Укртранснафта возобновила транзит в страны ЕС

Новости Бизнеса: Укртранснафта возобновила транзит сырья в Венгрию

АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" (Беларусь) для ее дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей.

"Готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Соответственно по состоянию на 10:38 (кв) "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти, получив сообщение от MOL.

Концерн Белнефтехим вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу Гомельтранснефть Дружба нефти Urals превышало «в десятки раз предельные значения по стандарту».