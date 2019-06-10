"Нафтогаз": В этом году мы готовимся к непростому отопительному сезону

Новости Бизнеса: Запасы газа в хранилищах превысили 12 миллиардов кубов.

Украина по состоянию на 10 июня накопила в украинских подземных хранилищах 12,05 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"По состоянию на 10 июня в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) – 12,05 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напоминают, что в прошлом году перед стартом отопительного сезона в ПХГ мы имели рекордный показатель запасов газа – 17,1 млрд кубометров.

Впереди ждет сложная зима, предупреждают в компании.

"В этом году мы готовимся к непростому отопительному сезону. К худшим сценариям: "нулевому транзиту", очередной газовой блокаде со стороны Кремля. Для того, чтобы без рисков пройти эту зиму, необходимо закачать на три миллиарда кубометров газа больше, чем в прошлом году, и подготовить ГТС к работе в реверсном режиме. Для поддержания давления в случае полной остановки транзита нам необходимо не менее 20 млрд куб. м газа", - объясняют в Нафтогазе.

Но чтобы такие объемы стали реальностью, Нафтогазу нужны дополнительные деньги – примерно 1 млрд долл. кредитных средств для закупки газа.

В компании отмечают, что есть несколько вариантов привлечения необходимой суммы: вернуться к вопросу выпуска еврооблигаций, получить хотя бы часть долга перед компанией по компенсации за возложение специальных обязательств (ПСО), привлечь средства международных инвесторов.

Как сообщалось ранее, срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

Россия не согласовала проведение трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия о продлении транзита после 1 января 2020 года через украинскую газотранспортную систему в мае, на июнь переговоры также не были согласованы.