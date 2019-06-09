В "Нафтогазе" заявили "Газпрому", что Украине "химерные" скидки не нужны

Украине не нужны никакие "химерные" скидки от Газпрома, поскольку "Нафтогаз" сейчас покупает газ в Европе дешевле. Об этом сообщил исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
"Они наконец признали, что для них поставки газа в Украину гораздо более важны, чем транзит через Украину. ... По-простому, они хотят, чтобы в конечном счете Россия получала деньги, а Украина их теряла (выплачивая России за газ - прим. ред.)", - сказал Витренко.
По его словам, Россия годами получала от Украины за газ в среднем на 5 млрд долларов больше, чем платила нам за транзит.
"Это 5 процентов ВВП Украины! Деньги шли из Украины в Россию. Россия становилась сильнее, Украина - слабее. Мы это изменили - через Стокгольмский арбитраж, с помощью поставок поставки из Европы и т.п. Теперь Россия платит за транзит почти на миллиард долларов больше, чем "Нафтогаз" расходует на весь импортированный газ", - утверждает Витренко.
По мнению исполнительного директора "Нафтогаза", "эти все хороводы с Бойко и Медведчуком до выборов в Кремле, а сейчас в Санкт-Петербурге - это попытка найти себе власть имущих в Украине, которые из-за своей коррумпированности и некомпетентности, сделали бы то, что хочет Россия, вопреки интересам Украины".
Он заявил, что само предложение относительно закупки российского газа со скидкой не уникально, никакой "дешевый газ" из России Бойко с Медведчуком не привезут.
"Нам это также предлагали, мы отказались, поскольку это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации "Нафтогаза" на двусторонних переговорах с Газпромом, это предлагал Газпром", - отметил Витренко.
Напоследок исполнительный директор "Нафтогаза" напомнил главе Газпрома Алексею Миллеру, что "Газпром с апреля 2018 года не выполняет своих контрактных обязательств по поставке газа в Украину. И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим Газпром заплатить за это сотни миллионов долларов".
Поэтому "не нужны ваши фантастические "скидки", просто выполняйте контракт и решения международных судов", подытожил чиновник.
Как сообщалось, Газпром готов начать переговоры по поставкам газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней. По информации ТАСС, об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Отмечается, что перед этим Миллер встречался с представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Однако, по данным Укртрансгаза, Украина уже в течение 1288 дней не импортирует из России газ для своих нужд. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.