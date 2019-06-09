В "Нафтогазе" заявили "Газпрому", что Украине "химерные" скидки не нужны

Новости Бизнеса: Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине не нужны скидки от российского "Газпрома", так как покупка газа из Европы обходится дешевле.

Украине не нужны никакие "химерные" скидки от Газпрома, поскольку "Нафтогаз" сейчас покупает газ в Европе дешевле. Об этом сообщил исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Они наконец признали, что для них поставки газа в Украину гораздо более важны, чем транзит через Украину. ... По-простому, они хотят, чтобы в конечном счете Россия получала деньги, а Украина их теряла (выплачивая России за газ - прим. ред.)", - сказал Витренко.

По его словам, Россия годами получала от Украины за газ в среднем на 5 млрд долларов больше, чем платила нам за транзит.

"Это 5 процентов ВВП Украины! Деньги шли из Украины в Россию. Россия становилась сильнее, Украина - слабее. Мы это изменили - через Стокгольмский арбитраж, с помощью поставок поставки из Европы и т.п. Теперь Россия платит за транзит почти на миллиард долларов больше, чем "Нафтогаз" расходует на весь импортированный газ", - утверждает Витренко.

По мнению исполнительного директора "Нафтогаза", "эти все хороводы с Бойко и Медведчуком до выборов в Кремле, а сейчас в Санкт-Петербурге - это попытка найти себе власть имущих в Украине, которые из-за своей коррумпированности и некомпетентности, сделали бы то, что хочет Россия, вопреки интересам Украины".

Он заявил, что само предложение относительно закупки российского газа со скидкой не уникально, никакой "дешевый газ" из России Бойко с Медведчуком не привезут.

"Нам это также предлагали, мы отказались, поскольку это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации "Нафтогаза" на двусторонних переговорах с Газпромом, это предлагал Газпром", - отметил Витренко.

Напоследок исполнительный директор "Нафтогаза" напомнил главе Газпрома Алексею Миллеру, что "Газпром с апреля 2018 года не выполняет своих контрактных обязательств по поставке газа в Украину. И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим Газпром заплатить за это сотни миллионов долларов".

Поэтому "не нужны ваши фантастические "скидки", просто выполняйте контракт и решения международных судов", подытожил чиновник.

Как сообщалось, Газпром готов начать переговоры по поставкам газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней. По информации ТАСС, об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается, что перед этим Миллер встречался с представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Однако, по данным Укртрансгаза, Украина уже в течение 1288 дней не импортирует из России газ для своих нужд. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.