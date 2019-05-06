Нафтогаз подал жалобу в Еврокомиссию на Газпром

Новости Украины: "Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Европейскую комиссию.

НАК "Нафтогаз Украины" подал в Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" (РФ), сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря "Северному потоку-2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

По словам Ю.Витренко, в направленных в ЕК документах обосновываются права "Нафтогаза" на подачу этой жалобы как у компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

"Жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, когда я впервые рассказывал им, как и за счет чего "Газпром" злоупотребляет своим положением на европейском рынке, они по-другому начинали смотреть на ситуацию", - отметил Ю.Витренко.