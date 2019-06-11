Минрегион: Благодаря новым нормам ГСН срок эксплуатации дорог вырастет на 20%

Новости Бизнеса: С 1 сентября 2019 года для укладки асфальтобетонных трасс начнут использовать модифицированные битумы согласно новым Государственным строительным нормам.

С 1 сентября 2019 года в Украине вступят в силу Государственные строительные нормы (ГСН), которые рекомендуют использовать модифицированные битумы при укладке асфальтобетонных трасс. Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Facebook.

"В новых изменениях в ГСН по проектированию дорог общего пользования введено рекомендательное требование — применять модифицированные битумы при укладке асфальтобетонного покрытия на большинстве трасс — дорогах І-II категорий и других категорий международного и национального значения" , - рассказал Парцхаладзе.

Он пояснил, что согласно подсчетам экспертов, новые изменения в ГСН позволят повысить срок службы дорог с асфальтобетонным покрытием на 20% и в целом улучшат их прочность и надежность. Благодаря своим физическим свойствам модифицированные битумы будут защищать дорожное покрытие от разрушительного воздействия резкой смены температур, повысят его эластичность.

Ранее сообщалось, что Укравтодор" планирует в этом году восстановить от 1500 до 1800 километров украинских дорог, что соответствует уровню прошлого года. При этом Новак отметил, что назвать точное количество местных дорог, которые будут отремонтированы, он не может, так как это ответственность власти.