Скачать
Вторник, 11.06.2019
Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
Парубий не проинформировал КС о выходе из коалиции 3 фракций
Парубий не проинформировал КС о выходе из коалиции 3 фракций
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели
Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели

"Укравтодор" намерен возложить на местные власти ответственность за дороги

"Укравтодор" намерен возложить на местные власти ответственность за дороги
14:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Украине планируют передать на баланс областей дороги территориального значения.

В Украине планируют передать на баланс областей дороги территориального значения, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой.

Как сообщила пресс-служба «Укравтодора», соответствующий законопроект уже передан в Верховную Раду.

По словам руководителя агентства Славомира Новака, в рамках программы децентрализации дороги областного и сельского значения будут переданы на баланс объединенных территориальных общин.

«Такая практика позволит местным властям оперативно реагировать на дорожные проблемы и быстрее их ремонтировать за местный счет. Например, Кочубеевская объединенная территориальная община на Херсонщине с 2015 года увеличила свой бюджет в десятки раз и даже открыла центр предоставления административных услуг, а еще отремонтировала дороги, которые никогда не видели асфальта», - цитирует пресс-служба Новака.

Отмечается, что построить нормальные дороги в селах удалось за местный счет и за инвестиции, выделенные на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин (субвенции).

С 1 сентября скоростные трассы в Украине будут строить по-новому

«Теперь же местные власти хотят ремонтировать и областные дороги, поскольку сейчас за ними, якобы, не ухаживают вообще. Сейчас в общине передали собственные средства в областной бюджет, чтобы так, без нарушения закона, там отремонтировали трассу», - подчеркнул Новак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Дороги, Дорога, Укравтодор, Славомир Новак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
03 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Прогноз погоды в Украине на 11 июня: &quot;африканская&quot; жара, лишь на Западе - дожди
В Украине установится "африканская" жара
Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)
Зеленский выступил на заседании КС
Тина Кароль похвасталась пышным бюстом
Тина Кароль похвасталась пышным бюстом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь