С 1 сентября скоростные трассы в Украине будут строить по-новому

Новости Украины: В Украине с 1 сентября вступят в силу новые ГСН, в результате чего скоростные трассы будут строить с учетом изменений.

Как сообщается на сайте Минрегионразвития, строительства и ЖКХ, с началом осени в силу вступят новые нормы строительства скоростных трасс.

Так, согласно данным ведомства, крайняя левая полоса будет сужена до 3,5 метров, так как раньше ее ширина составляла 3,75 м. В результате этого правая полоса получит дополнительных 2,5 м ширины, что обеспечит безопасную зону остановки транспорта.

"Сужение ширины полос движения на дорогах - очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос", - подчеркнул заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Новые нормы распространяются в обязательном порядке на дорожные проекты, которые планируют реализовать, и рекомендуются к применению в случае реконструкции трасс. В ведомстве акцентируют внимание на преимуществах введения новых норм строительства, среди которых минимизация превышения скорости, а значит, снижение количества ДТП.

Кроме этого обновленными ГСН установлены новые требования по проектированию горизонтальных и вертикальных кривых, что является актуальным для трасс в горной местности. А именно, устанавливаются более безопасные минимальные радиусы кривых, что позволит создать лучшую видимость на "серпантине".