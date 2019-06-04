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Украинские катеры по типу "Island" усовершенствовали (Видео)

Украинские катеры по типу "Island" усовершенствовали (Видео)
11:59 Сегодня Телеграф Фото: slavdelo.dn.ua

Новости Украины: Катеры типа "Island" Военно-морских сил Украины дооборудовали и провели серию испытаний.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, катеры типа "Island", переданные партнерами США в рамках двухстороннего сотрудничества, проходят заключительные этапы испытаний.

Представители рабочей группы ВМС ВС Украины вместе с иностранной стороной принимают участие в плановых швартовых, маневренных и скоростных испытаниях суден. Перед этим они прошли механическую "перезагрузку" и были дополнены новыми современными системами.

"30 мая с бухты Арундле, г. Балтимор, штат Мэриленд, совершил контрольный выход патрульный катер "Славянск". Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности", - говориться в сообщении на сайте ведомства.

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Прибытие экипажей катеров в г. Балтимор ожидается к 8 июня. Уже там стартует завершающий этап практических испытаний на катерах данного типа, после чего технику направят в Украину.

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Украина, США, Учения, Минобороны, Катер, Испытания, Оборудование, Экипаж.
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