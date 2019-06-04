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В Минэкономразвития запустили научный проект

В Минэкономразвития запустили научный проект
09:51 Сегодня Телеграф www.nas.gov.ua

Новости Украины: В Министерстве экономического развития и торговли презентовали научно-исследовательскую программу сотрудничества с университетами Украины.

Об этом стало известно во время встречи главы ведомства с ректорами передовых ВУЗов страны, сообщается на сайте Министерства.

Вчера, 3 июня, Степан Кубив обсудил с руководителями учебных заведений аспекты внедрения научно-исследовательской программы. Суть ее заключается в дальнейшем сотрудничестве между ведомствами для привлечения молодых кадров, создании  своеобразной площадки для развития научной работы в отрасли экономики.

"Минэкономразвития нужно иметь постоянную возможность получать креативные идеи молодежи в процессе подготовки государственных решений, также как и предоставлять молодежи возможность получать практический опыт использования тех знаний, которыми они овладевают в процессе обучения на практике", - сказал во время встречи с ректорами Первый вице-премьер-министр - Министр экономразвития и торговли Украины Степан Кубив.

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По условиям программы ежегодно весной в передовые университеты страны будут направляться приглашения и проводится набор студентов для участия в государственном научном проекте. При этом возраст студентов не имеет значения, главное, чтобы учащиеся демонстрировали успехи в учебе и были заинтересованы в сотрудничестве в рамках программы.

Студенты, которые будут принимать участие в проекте, смогут получить возможность пройти стажировку в Министерстве, а также доступ к актуальным данным, которые можно будет использовать в дальнейших научных работах.

В результате встречи главы Минэкономразвития и ректоров ВУЗов был подписан Меморандум о сотрудничестве в проекте "Синергия знаний, опыта и креативности ради будущего".

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Все по теме:

вуз, Студенты, Проект, Программа, Минэкономразвития, Ректор, Степан Кубив, Научно-исследовательский.
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