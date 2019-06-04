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Итоги дня 3 июня: Смерть раненого полицейскими мальчика, возвращение Кучмы в ТКГ

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Итоги дня 3 июня: Смерть раненого полицейскими мальчика, возвращение Кучмы в ТКГ
09:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Переяслав-Хмельницком умер 5-летний мальчик Кирилл, которого ранил полицейский, Кучма будет представлять Украину в ТКГ, Зеленский назначил пресс-секретаря.

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Скончался 5-летний раненый мальчик

В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, который получил огнестрельные повреждения в г.Переяслав-Хмельницкий, Киевской области.

В настоящее время Голосеевский районный суд Киева избирает меру пресечения двум сотрудникам полиции, которые могут быть причастны к ранению ребенка. По ее словам, мальчик умер, не приходя в сознание, после перенесенной операции.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

 Кучма назначен представителем Украины в ТКГ

Президент Украины провел брифинг, во время которого рассказал, что Леонид Кучма возглавит переговоры в нормандском формате по возобновлению Донбасса.

"5 июня состоится первая трехсторонняя встреча во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой. Я очень хотел, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают не только в Украине, но и за границей", - сказал во время брифинга Владимир Зеленский.

После Глава державы дал слово Леониду Даниловичу, который заявил, что не мог не согласится на данное предложение. "Украина переживает не самое легкое время в своей истории. Меня всегда удивляет, что когда в Украине война, противоречий внутри страны в политическом плане стало намного больше, чем было до этого", - прокомментировал ситуацию экс-президент.

Журналистка Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства. Соответствующий указ №350/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента страны в понедельник.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

32-летняя журналистка училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-TV" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico. Мендель победила в конкурсе, в котором приняли участие около четырех тысяч человек.

Зеленский намерен вернуть наказание за незаконное обогащение

Внесенный в Верховную Раду законопроект президента Украины Владимира Зеленского о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение предусматривает конфискацию незаконных активов по решениям суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.

В сообщении отмечается, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

Организатор нападения на Гандзюк признал вину

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины. Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

Сборная Украины U-20 прошла в четвертьфинал ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила Панаму в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2019 U-20.

Уже на 23-й минуте счет открыл Сикан после паса Конопли. К концу тайма Украина отличилась еще дважды. Попов воспользовался ошибкой голкипера при выходе после подачи уголовного, а в конце тайма Сикан сделал дубль, вновь реализовав прострел Конопли.

В начале второго тайма Уолкер отыграл один мяч, воспользовавшись ошибкой защитников. Однако Панаму гол не спас. Булеца на 83-й минуте оказался перед воротами и легко отправил мяч в угол.

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Итоги дня 3 июня, Главные новости 3 июня, Кучма в ТКГ, Суд по делу гандзюк, Смерть мальчика после ранения.
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