Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину

Новости Украины: Организатор нападения на Гандзюк признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Заседание Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной транслировалось на портале "Судебная власть Украины".

В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

Как сообщалось ранее, Верховный суд 16 мая передал дело в отношении обвиняемых в нападении на Екатерину Гандзюк из Херсонского городского суда Херсонской области в Покровский районный суд Днепропетровской области, по месту прописки трех из пяти обвиняемых.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 30% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года скончалась.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь против 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тысяч 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера.

25 апреля стало известно, что подозрение Мангеру изменили - на "заказное нанесение телесных повреждений".

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк.