В АП подтвердили встречу Зеленского с Пинчуком и назвали причину

Новости Украины: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Виктор Пинчук и Владимир Зеленский обсуждали назначение Леонида Кучмы главой трехсторонней группы.

Украинский бизнесмен и олигарх Виктор Пинчук действительно посещал Президента Владимира Зеленского в его администрации в пятницу, 31 мая. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АПУ.

"Виктор Пинчук действительно приезжал в администрацию Президента 31 мая и приезжал он со вторым президентом Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена - возглавить трехстороннюю контактную группу", - отметила Мендель.

Напомним, это первый брифинг Юдии Мендель в качестве пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что 32-летняя журналистка училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-TV" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico. Мендель победила в конкурсе, в котором приняли участие около четырех тысяч человек.

До этого, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в АП сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговоры нормандском формате по возобновлению Донбасса. Зеленский выразил благодарность бывшему президент Украины за то, что он "присоединился к команде" и подчеркнул, что в их общей группе есть конкретные предложения.