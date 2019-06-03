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Зеленский назначил журналистку своим пресс-секретарем

Зеленский назначил журналистку своим пресс-секретарем
14:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства. Соответствующий указ №350/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента страны в понедельник.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

По информации СМИ, ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Она также была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине, несколько лет сотрудничала с The New York Times.

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Как сообщалось, 30 апреля 2019 года после оглашения официальных результатов президентских выборов от ЦИК избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на своего спикера. По информации СМИ, по состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского подали заявления 3 тыс. чел.

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Журналистка, Пресс-секретарь, Назначение, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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