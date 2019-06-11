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Глава НБУ рекомендует в этом году начать переговоры с МВФ

Глава НБУ рекомендует в этом году начать переговоры с МВФ
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украине необходимо начать переговоры с МВФ о новой программе уже в этом году.

Украине необходимо продолжать выполнять обязательства по текущей программе с Международным валютным фондом и начать переговоры о новой программе уже в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.

Отмечается, что участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей.

По информации НБУ, представители ЕБРР выразили поддержку политике гибкого курсообразования и режиму инфляционного таргетирования, которых придерживается Национальный банк, а также отметили необходимость сохранения независимости регулятора.

Как сообщалось, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Гройсман: МВФ готов продолжать сотрудничество с Украиной

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и определения новым Кабинетом министров приоритетов своей политики.

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НБУ, МВФ, ЕБРР, Яков Смолий.
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