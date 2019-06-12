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В Украине намерены внедрить технологию малых модульных реакторов

В Украине намерены внедрить технологию малых модульных реакторов
05:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Работа над проектом была начата еще в октябре прошлого года, и ныне стороны согласовали все необходимые условия для его старта.

"Энергоатом" подписал трехстороннее соглашение, предусматривающее создание международного консорциума, который будет способствовать внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов SMR-160.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В понедельник 10 июня в штаб-квартире Holtec International - г. Камден (штат Нью-Джерси, США) подписано Соглашение о партнерстве между НАЭК "Энергоатом", ГНТЦ ЯРБ и Holtec International. Подписанное трехстороннее соглашение предусматривает создание международного консорциума, целью которого является содействие деятельности относительно внедрения в Украине технологии малых модульных реакторов (ММР) SMR-160", - говорится в сообщении.

 

Деятельность консорциума, в частности будет заключаться в анализе нормативной документации, используемой при разработке проекта энергоблока с реактором SMR-160; анализе проекта АЭС с энергоблоками SMR-160; подготовке документов для принятия решения на национальном уровне относительно внедрения реакторной технологии SMR-160 в Украине.

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Как сообщалось, еще в 2017 году руководитель Holtec International Крис Сингх обратился к президенту Украины с предложением создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологии малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях. Технология ММР признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. Такие реакторы имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет систем пассивной безопасности. Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в 1 трлн долларов.

В 2018 году НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

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Электроэнергия, Энергоатом, Ядерный реактор, ГНТЦ ЯРБ, Holtec International, SMR-160.
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