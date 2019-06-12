Запуск рынка электроэнергии: Кабмин примет любое решение ВР

Новости Бизнеса: Гройсман заявил, что Кабмин поддержит любое решение ВР относительно запуска рынка электроэнергии.

Премьер-министр уверен, что запуск рынка электроэнергии должен произойти 1 июля 2019 года, но если Верховная Рада примет решение об отсрочке, правительство его поддержит.

Об этом Владимир Гройсман сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Правительство действует в условиях действующего законодательства, и законодательством предусмотрено, что с 1 июля мы должны запустить закон ("О рынке электрической энергии" - ред.) в действие. Если будут другие решения, то мы выполним любые решения парламента", - отметил премьер.

Он добавил, что задача правительства состоит в том, чтобы от внедрения рынка электроэнергии не пострадали ни люди, ни бизнес.

"Мы в принципе приняли все необходимые решения, чтобы уберечь от подорожания электроэнергии", - подчеркнул руководитель Кабмина.

Как сообщалось ранее, полномасштабный рынок электроэнергии в соответствии с законом должен заработать с 1 июля 2019 года.

В то же время в ГП НЭК "Укрэнерго" не исключают отсрочки с введением рынка электроэнергии на 2-3 месяца - или перенос на 2020 год.

10 июня стало известно, что Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии на год.