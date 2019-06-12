До 2025 года в Украине прогнозируется упадок шахтерских регионов

Новости Бизнеса: До 2025 года Украина столкнется с проблемой безработицы горняков из-за закрытия неприбыльных госшахт согласно Энергостратегии страны.

В период до 2025 года Украина столкнется с проблемой безработицы горняков и упадком шахтерских регионов из-за необходимости закрывать неприбыльные госшахты, как это предусмотрено Энергетической стратегией страны и международными обязательствами.

Об этом на презентации исследований «Опыт трансформации шахтерских регионов: рекомендации для Донбасса» заявил гендиректор Директората ископаемых видов топлива, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Максим Федотов.

«За 20 лет реструктуризации большое количество предприятий уже закрыто. На сегодняшний день государственный угольный сектор насчитывает около 40 тысяч работников, это 30 шахт в госсекторе. Проблема, с которой мы столкнемся – это увольнение сотрудников в период до 2025 года и упадок шахтерских регионов», - сказал он.

По словам Федотова, до 2035 года Энергетическая стратегия Украины предусматривает реформации угольной отрасли, а также международные обязательства Украины по присоединению к энергетическому сообществу обязывают Украину снижать долю угля в первичной поставке электроэнергии, что в будущем с большой вероятностью привет к закрытию угольных предприятий.

При этом он отметил, что на сегодня в государстве существует только одна программа, которая предусматривает только физическую ликвидация предприятий и выплату социальных гарантий сотрудникам. Но программ, касающихся трансформации или реконверсии развития всего региона не было.

«Поэтому была разработана концепция, которую мы хотим обсудить со всеми стейкхолдерами, она основана на международном опыте. На сегодняшний день мы должны разработать в министерстве социальную программу реконверсии регионов. Основная цель – это обновление инфраструктуры и создание новых рабочих мест», - подчеркнул он.