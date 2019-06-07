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Правительство выделило почти 300 млн на зарплаты горнякам

Правительство выделило почти 300 млн на зарплаты горнякам
11:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Кабмин направил 295 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами.

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение направить 295 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, изначально эти средства в бюджете были запланированы на модернизацию угольных шахт.

Шахтеры планируют перекрывать границу с Польшей

«Сейчас мы деньги с модернизации - это мы забрали деньги с Лисичанска и «Южнодонбасской третьей» - направляем на заработную плату. Снова наступаем на те грабли, которые были всегда. Эти 295 миллионов приняты на Кабинете министров, сейчас проходят согласование в Министерстве финансов. Сегодня или в понедельник они будут направлены шахтерским коллективам», - сказал министр.

Напомним, в прошлом году шахтеры ГП "Львовуголь" перекрыли в двух местах международную трассу Львов - Рава-Русская, которая ведет к государственной границе с Польшей. Тогда они требовали полного погашения задолженности по заработной плате. До этого, 2 ноября 2018 года шахтеры ГП "Львовуголь" прошли шествием по центру Львова и пикетировали здание облгосадминистрации с требованием погасить задолженность по заработной плате за сентябрь, модернизации шахт и повышения безопасности труда.

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Шахта, Шахтеры, Зарплата, Горняки, Игорь Насалик.
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