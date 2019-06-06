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Шахтеры планируют перекрывать границу с Польшей

Шахтеры планируют перекрывать границу с Польшей
18:40 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Активисты в поддержку шахтеров с 10 июня собираются перекрывать границу с Польшей, чтобы привлечь внимание лидеров ЕС к невыплате зарплат и коррупции.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец во время пресс-конференции заявил, что с понедельника активисты собираются перекрывать границу с Польшей, чтобы привлечь внимание лидеров стран Европейского Союза к коррупционным явлениям, к невыплате зарплаты, к неконтролируемой миграции из Украины в связи с ростом тарифов для населения, их ограблением.

Вынуждает их идти на такой поступок проблема невыплаты заработной платы на государственных шахтах. По словам Волынца, за сутки ежедневно в Украине  добывается 98 тысяч тонн горных масс, которые нужно привести к соответствующей концентрации, и тогда это будет готовый угольный продукт. Однако, из этих 98 тысяч тонн за минувшие сутки государственные шахты выдали на поверхность всего 13 тысяч тонн, тогда как другие частные шахты выдали 85 тысяч тонн. По его словам, эта статистика служит ярким примером того, как как доводят до состояния банкротства государственные шахты, как издеваются над людьми. И в частных шахтах нет задолженности, выше зарплата, тогда как на государственных шахтах  низкая заработная плата и задержки по ее выплате.

Кроме того, 5 июня министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик своим приказом отозвал средства из казначейского счета "Селидовуголь", что очень возмутило шахтеров, которые там работают. Из-за этого, ряды не заряжаются.

Напомним, в прошлом году шахтеры ГП "Львовуголь" перекрыли в двух местах международную трассу Львов - Рава-Русская, которая ведет к государственной границе с Польшей. Тогда они требовали полного погашения задолженности по заработной плате. До этого, 2 ноября 2018 года шахтеры ГП "Львовуголь" прошли шествием по центру Львова и пикетировали здание облгосадминистрации с требованием погасить задолженность по заработной плате за сентябрь, модернизации шахт и повышения безопасности труда.

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Шахтеры, Коррупция, Активисты, Невыплата зарплат, Перекрытие границы с Польшей.
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