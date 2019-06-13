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Кубив и Ди Майо обсудили перспективы развития партнерства между Украиной и Италией

Кубив и Ди Майо обсудили перспективы развития партнерства между Украиной и Италией
13:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина и Италия обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив вместе с вице-премьер-министром — министром экономического развития, труда и социальной политики Итальянской Республики Луиджи Ди Майо обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Во время встречи Степан Кубив также подчеркнул стратегический характер партнерства Украины и Италии, и отметил дальнейшие перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности через возможности Украинско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Кубив подчеркнул неизменность курса на европейскую интеграцию Украины, углубление торгово-экономического взаимодействия со странами ЕС, в частности Италией.

"Более 14 тысяч украинских компаний экспортируют свою продукцию в Европейский Союз. Это также создает дополнительные инструменты для многостороннего взаимодействия, например благодаря возможностям Конвенции Пан-Евро-Мед или кооперации в рамках инициативы Китая "Один пояс, один путь". В этом и других проектах Украина и Италия имеют крупные логистические и торговые возможности и перспективы", - сказал Кубив.

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Он подчеркнул, что необходимо усиливать возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, сельскохозяйственном машиностроении, перерабатывающей промышленности, а также развитии цифровой экономики, инноваций, IT технологий. "Этому будет способствовать обновление соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций между Украиной и Италией", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Как сообщалось, в 2018 году товарооборот между Украиной и Италией составил 4,47 млрд долларов, что почти на 14% больше по сравнению с 2017 годом.

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Италия, МЭРТ, Степан Кубив, Луиджи Ди Майо.
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