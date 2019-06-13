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Гройсман: Одна из наших общих задач – создание сотен тысяч новых рабочих мест

Гройсман: Одна из наших общих задач – создание сотен тысяч новых рабочих мест
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Гройсман считает, что создание сотен тысяч новых рабочих мест является одной из главных задач Кабмина.

Создание в Украине сотен тысяч новых рабочих мест и формирование мощного среднего класса - одна из главных задач Кабинета министров, поскольку это является решением проблемы миграции и основой экономического развития страны.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, находясь с рабочей поездкой в Ровенской области, передает пресс-служба правительства.

"Одна из наших общих задач – создание сотен тысяч новых рабочих мест. Создание мощного среднего класса, который работает и имеет возможности удовлетворить свои потребности", - цитирует премьера его пресс-служба.

В этом контексте Гройсман также отметил важность поддержки бизнеса, который честно работает, выплачивает заработные платы, платит налоги.

"В каждой региональной поездке я стараюсь посещать крупные и малые предприятия, общаться с работниками, руководством. Я слышу проблемы, вижу пути их решения. Я благодарен руководителям, которые добросовестно работают сами и создают условия для плодотворной работы для своих подчиненных. Таких людей и такие предприятия мы поддерживали и будем поддерживать", - подчеркнул премьер.

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Как сообщалось ранее, Гройсман считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины.

По словам премьера, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.

По данным Госстата, около 36% украинских трудовых мигрантов занимаются работой, не требующей квалификации. В то же время, 26,8% трудовых мигрантов работают за границей согласно полученной квалификации, а почти 30% работают не по профессии.

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Ровенская область, Кабмин, Рабочие места, Заробитчане, Владимир Гройсман.
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