Скачать
Четверг, 13.06.2019
Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
Выборы в Раду: Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Азар: С детства мечтал играть за Реал
Азар: С детства мечтал играть за Реал
Разделили обязанности: Меган Маркл кормит ребенка, а муж меняет подгузники
Разделили обязанности: Меган Маркл кормит ребенка, а муж меняет подгузники

В "Нафтогазе" назвали вероятную причину отсрочивания Россией газовых переговоров

В "Нафтогазе" назвали вероятную причину отсрочивания Россией газовых переговоров
20:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков.

НАК "Нафтогаз Украины" сожалеет в связи с очередной отсрочкой по инициативе России трехсторонних переговоров с участием ЕС для обсуждения транзита газа после 2019 года, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Причина очевидна - после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – написал он на своей странице в Facebook.

"Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", – подчеркнул Витренко.

По его мнению, названная российской стороной причина откладывания переговоров – формирование нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов – является отговоркой. "Похожая ситуация была и с президентскими выборами (прошли 21 апреля – Ред.), которые они использовали в качестве оправдания переноса трехсторонних встреч", – напомнил исполнительный директор "Нафтогаза".

По его мнению, в сложившихся условиях Украине необходимо пояснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, и что действенные меры - это прекращение строительства "Северного потока 2" и эффективное антимонопольное расследование по жалобе "Нафтогаза" против "Газпрома".

"И (необходимо) готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – назвал еще один шаг Витренко.

Газовые переговоры между РФ, Украиной и ЕС могут пройти в сентябре

Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем в четверг в Москве сообщил, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нафтогаз, Переговоры, Юрий Витренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
02 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
03 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
04 Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
05 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Подрывают основы государственности&quot;: Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко
Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко
Кучма и Лайчак объявят &quot;хлебное перемирие&quot; на Донбассе
Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях &quot;Sаber Guardian-2019&quot;
ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях в Румынии
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 июня
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь