В "Нафтогазе" назвали вероятную причину отсрочивания Россией газовых переговоров

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков.

НАК "Нафтогаз Украины" сожалеет в связи с очередной отсрочкой по инициативе России трехсторонних переговоров с участием ЕС для обсуждения транзита газа после 2019 года, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Причина очевидна - после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – написал он на своей странице в Facebook.

"Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", – подчеркнул Витренко.

По его мнению, названная российской стороной причина откладывания переговоров – формирование нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов – является отговоркой. "Похожая ситуация была и с президентскими выборами (прошли 21 апреля – Ред.), которые они использовали в качестве оправдания переноса трехсторонних встреч", – напомнил исполнительный директор "Нафтогаза".

По его мнению, в сложившихся условиях Украине необходимо пояснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, и что действенные меры - это прекращение строительства "Северного потока 2" и эффективное антимонопольное расследование по жалобе "Нафтогаза" против "Газпрома".

"И (необходимо) готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – назвал еще один шаг Витренко.

Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем в четверг в Москве сообщил, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября.