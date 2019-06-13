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Газовые переговоры между РФ, Украиной и ЕС могут пройти в сентябре

Газовые переговоры между РФ, Украиной и ЕС могут пройти в сентябре
18:39 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Россия готова провести трехстронние консультации по газовым вопросам между Украиной и ЕС.

Российская сторона заявила о возможных трехсторонних консультациях по газовым вопросам во второй половине сентября этого года. Об этом сообщили министр энергетики РФ Александр Новак, который провел встречу с председателем Еврокомиссии Марошем Шевчовичем.

Российский министр убежден, что вторая половина сентября — лучшее время для конструктивных переговоров, которые в телефонном режиме начнутся уже летом. Основные консультации запланированы на вторую сентября.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шевчович выразил надежду на конструктивные переговоры в сентябре, и они не будут продолжаться «ни в ноябре, ни в декабре».

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Кроме этого, Шевчович надеется на заключение долгосрочного контракта по транзиту газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Министр энергетики РФ заявил, что «Газпром» готов к переговорам для обеспечения взаимовыгодных условий по поставкам газа и его транзиту через украинскую ГТС.

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Он добавил, что Россия готова продолжать транзит газа на существующих условиях, а также поставлять газ в Украину дешевле цены на реверсе на 25%. По словам Новака, Украина пока не готова к условиям контракта на европейских условиях.

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Газ, Украина, Газпром, ГТС, РФ, Александр Новак, Марош Шевчович.
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