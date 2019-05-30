В Люксембурге в июне пройдут слушания в суде между Нафтогазом и Газпромом

Новости Украины: Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г, в Нидерландах - на декабрь.

Предварительные слушания по иску "Нафтогаза Украины" в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в г. Люксембурге запланированы на июнь 2019 года, сообщил "Газпром в своей квартальной отчетности по МСФО.

Иск был подан 15 февраля 2019 года. "Газпром" 15 апреля 2019 года в целях защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

"Газпром" в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов 24 мая 2019 года обжаловал в Апелляционном суде г. Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории г. Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Дата слушаний по делу не назначена,- также пишет российская компания.

Компания сообщила также, что слушания в суде Нидерландов по иску "Нафтогаза Украины о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите запланированы на декабрь 2019 года. Иск был подан "Нафтогазом" 17 сентября 2018 года.

Как сообщалось, в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.