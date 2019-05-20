Россия отказывается от трехсторонних переговоров по газовым вопросам

Новости Украины: В России не могут согласовать участие в переговорах о транзите газа через Украину, которые должны состояться в июне этого года.

Ранее российская сторона не подтвердила свое участие в майских переговорах по газовым вопросам, и затягивает свое решение по поводу участия в трехсторонней встрече, которое планируется в ближайшем времени.

Об этом сообщает исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко. По его словам, если упустить рассмотрение вопроса о перерасчете транзитного тарифа, который даст стране 11 миллиардов долларов, то Президенту и всем гражданам Украины будет очень трудно. Ведь пока в результате последнего решения арбитражного суда мы должны вернуть Газпрому 3 миллиарда долларов. "Особенно это будет проблемой на фоне вполне ожидаемой полной потери транзита уже в следующем году, с соответствующей потерей около 4% ВВП, и, как следствие, экономическим спадом", - говориться на его странице в соцсети.

Если дело пойдет так и дальше, Украина потеряет драгоценное время, которого и так очень мало. Россия в свою очередь делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и разрушить "газовый треугольник". "(...) На июнь переговоры также не были согласованы, поэтому становиться очевидным, что они (Россия - ред.) сознательно затягивают этот процесс", - резюмирует Юрий Витренко.

Также представитель руководства Нафтогаза допустил, что российская сторона таким образом пытается дождаться решения Дании относительно "Северного потока-2", чтобы понять, будет ли задержан процесс реализации проекта на полгода, или его успеют завершить до запланированной даты. В любом случае, Украина не получит гарантий сохранения транзита, ведь у России есть вариант сокращения поставок газа в Европу до минимумов, прописанных в контрактах.

В свою очередь вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил о своем намерении провести трехсторонние переговоры с участием представителей ЕС, Украины и Российской Федерации. "В Киеве он также проведет двусторонние встречи с президентом Зеленским, премьер-министром Владимиром Гройсманом и директором НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, в ходе которых внимание будет сосредоточено на реформах энергетического сектора и трехсторонних газовых переговорах между ЕС, Украиной и Россией", - сообщили в Европейской комиссии.