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Болгария сделала первый шаг к газовой независимости от РФ

Болгария сделала первый шаг к газовой независимости от РФ
20:45 Сегодня Телеграф

Новости мира: Впервые в истории власти Болгарии получат американский сжиженный газ с перспективой наращивания объемов его поставки.

Болгарский энергетический регулятор «Булгаргаз» впервые закупил американский сжиженный газ в количестве 140 млн кубометров, об этом сообщил министр энергетики страны Теменужка Петкова.

По ее словам, такой шаг направлен на «либерализацию газового рынка и диверсификации поставок топлива». Болгария планирует доставить газ через обновленный терминал в Греции, откуда он и попадет в ГТС страны. Полученные объемы газа планируется вынести на продажу на национальных газовых биржах.

Кроме этого Петкова добавила, что власти Болгарии ведут предметные переговоры относительно контрактов на поставку 500 млн кубометров сжиженного газа США в ближайшие 5 лет. Поставщики США уже обратились с заявкой к Министерству энергетики для участия в торгах на газовых биржах Болгарии.

Ранее Болгария получала природный газ исключительно у российской компании «Газпром».

ЕС почти на 200% увеличил импорт сжиженного газа из США

Напомним, цена на сжиженный природный газ всех украинских производителей в период с 22 по 29 мая выросла на 30% (на 5,453 тысячи гривень) – до 24,421 тысячи гривень за тонну.

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Газ, Газпром, Болгария, РФ, Поставки газа, Сжиженный газ.
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