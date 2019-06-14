Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет

Новости Бизнеса: Минфин: Украина выпустила евробонды на 1 миллиард евро.

Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы. Стратегическое размещение для Украины, несмотря на европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и на существенное увеличение inflows and outflows (денежные потоки в Украину и из Украины — ред.) именно в евро. Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечения новых", — прокомментировала Маркарова размещения евробондов.

Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент — 6,75% годовых.

Напомним: выпуск новых евробондов в Минфине анонсировали 10 июня. Там не уточнили, какую сумму планируют привлечь. Сообщили лишь, что новый государственный долг планируют привлечь в евро.

В рамках выпуска евробондов команда Минфина начала так называемый road show — поиск потенциальных покупателей среди инвесторов в разных частях мира.

Последний раз Украина выпускала еврооблигации в марте 2019 года.