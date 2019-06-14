Скачать
Пятница, 14.06.2019
Создание НКРЭКУ было неконстутиционным: решение КС
Создание НКРЭКУ было неконстутиционным: решение КС
Зеленский посетит Донецкую область
Зеленский посетит Донецкую область
Украинскую баскетбольную Суперлигу расширили до девяти клубов
Украинскую баскетбольную Суперлигу расширили до девяти клубов
Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения
Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

Правительство Гройсмана одобрило санкции против Южного Судана

Правительство Гройсмана одобрило санкции против Южного Судана
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Правительство Украины одобрило предложения по применению персональных и секторальных санкций в отношении Южного Судана.

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных и секторальных специальных ограничительных мер в отношении Республики Южный Судан.

Соответствующие распоряжения от 12 июня 2019 года №417-р и №412-р обнародованы на Правительственном портале.

Как отмечается, решение о применении персональных санкций принято с целью введения на национальном уровне продолжения действия запрета въезда и транзитного проезда через территорию Украины лиц, определенных Комитетом Совета Безопасности ООН относительно Южного Судана в резолюциях от 13 июля 2018 года №2428 и от 30 мая 2019 года №2471, а также блокирование активов (замораживание) средств, финансовых активов и других экономических ресурсов таких лиц.

Папа Римский в свои 82 года целовал ноги лидерам Южного Судана (Видео)

Предполагается, что реализация этого распоряжения позволит обеспечить нормирование в национальном законодательстве внесения изменений в действующее санкционного режима Совета Безопасности ООН относительно Южного Судана в соответствии с положениями Закона Украины «О санкциях».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Санкции, Южный Судан, Кабмин, СНБО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
02 Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
04 Стильные образы от Анджелины Джоли, которые нужно повторить этим летом
05 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
Украину на выходных прогреет до +33
ПриватБанк обязали выплатить 25 млн компании Коломойского
ПриватБанк обязали выплатить 25 млн компании Коломойского
Внеочередные выборы: какие партии проходят в Раду
Внеочередные выборы: какие партии проходят в Раду
Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви
Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь