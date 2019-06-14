Правительство Гройсмана одобрило санкции против Южного Судана

Новости Бизнеса: Правительство Украины одобрило предложения по применению персональных и секторальных санкций в отношении Южного Судана.

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных и секторальных специальных ограничительных мер в отношении Республики Южный Судан.

Соответствующие распоряжения от 12 июня 2019 года №417-р и №412-р обнародованы на Правительственном портале.

Как отмечается, решение о применении персональных санкций принято с целью введения на национальном уровне продолжения действия запрета въезда и транзитного проезда через территорию Украины лиц, определенных Комитетом Совета Безопасности ООН относительно Южного Судана в резолюциях от 13 июля 2018 года №2428 и от 30 мая 2019 года №2471, а также блокирование активов (замораживание) средств, финансовых активов и других экономических ресурсов таких лиц.

Предполагается, что реализация этого распоряжения позволит обеспечить нормирование в национальном законодательстве внесения изменений в действующее санкционного режима Совета Безопасности ООН относительно Южного Судана в соответствии с положениями Закона Украины «О санкциях».