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Папа Римский в свои 82 года целовал ноги лидерам Южного Судана (Видео)

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Папа Римский в свои 82 года целовал ноги лидерам Южного Судана (Видео)
08:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Нарастающий конфликт в Судане может привести к возобновлению гражданской войны.

Папа Римский Франциск на коленях целовал ноги экс-лидерам Южного Судана с призывом не возвращаться к гражданской войне, передает Reuters.

Отмечается, что Папа Франциск в обращении к президенту Южного Судана Сальви Кииру и его экс-заместителю лидеру повстанцев Риеку Мачару в присутствии трех вице-президентов попросил уважать перемирие, о договор о котором те подписали, обязавшись также создать правительство уже в мае.

"Я прошу вас, как брата, остаться в мире. Я прошу вас сердцем, давайте идти вперед. Будет много проблем, но они не преодолеют нас. Решайте свои проблемы", - сказал Папа Римский Франциск.

В сообщении отмечается, что лидеры Южного Судана были под впечатлением от действий Папы Римского, который в свои 82 года, страдая от хронических болей в ногах, на коленях целовал ноги двум лидерам.

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Такие действия обусловлены ростом беспокойства в Южном Судане из-за событий в соседнем Судане, которые могут повлечь за собой возобновление гражданской войны в Южном Судане, которая успешно завершилась с подписанием мирного соглашения.

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Судан, Южный Судан, Франциск, Сальви Кииру, Реку Мачару.
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