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У Зеленского рассказали о планах по изменению формулы "Роттердам+"

У Зеленского рассказали о планах по изменению формулы "Роттердам+"
16:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: uapress.info

Новости Бизнеса: Представитель президента в Кабмине сообщил, что Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-".

Президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-", заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

По его словам, документом предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину была изъята из формулы. Также предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля хуже. В таком случае, цена угля, которая учитывается в тарифе, будет ниже. Дисконт будет от 1 до 10% в зависимости от качества угля.

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Также законопроект предусматривает отсрочку введения рынка электроэнергии на один год.

Кроме того, он отметил, что данный документ не согласовывался ни с профильным министерством, ни с Кабмином в целом.

Среди прочего Герус заявил, что рассчитывает, на то, что правоохранительные органы как можно быстрее расследовали и передали в суд дело по так называемому "Роттердам+" если там есть коррупционные нарушения.

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Кабмин, Роттердам, Владимир Зеленский, Андрей Герус.
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