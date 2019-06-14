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Герус о решении КС по НКРЭКУ: Надо внести изменения в Конституцию

Герус о решении КС по НКРЭКУ: Надо внести изменения в Конституцию
16:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По словам Геруса, в Конституцию Украины необходимо внести изменения для создания независимых регуляторов рынков.

В Конституцию Украины необходимо внести изменения для возможности создания независимых регуляторов рынков, а также некоторых антикоррупционных органов, заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными ряда положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг"

"По нашему мнению, это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. И, во-вторых, должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы в Конституции было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал Герус.

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Он отметил, что это необходимо сделать до конца года, так как решение Конституционного суда по НКРЭКУ вступает в силу 31 декабря 2019 года.

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Все по теме:

Конституция, КСУ, Владимир Зеленский, НКРЭКУ, Андрей Герус.
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