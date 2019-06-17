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Цена на нефть падает: Brent подешевела до $61,3 за баррель

Цена на нефть падает: Brent подешевела до $61,3 за баррель
15:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Согласно последним данным, рынок нефти перешел к снижению в связи с падением спроса на топливо, августовские фьючерсы на Brent подешевели до $61,30 за баррель.

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в понедельник на опасениях замедления роста спроса на топливо из-за ухудшения ситуации в мировой экономике.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 мск подешевели на $0,71 (1,14%) - до $61,30 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $0,59 (на 1,12%) - до $51,92 за баррель.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный отчет, в котором говорится, что в 2020 году предложение нефти превысит спрос.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти в понедельник стал доклад рейтингового агентства Fitch Ratings, в котором агентство ухудшило прогнозы роста глобального ВВП на 2020 год до 2,7% с ранее ожидавшихся 2,8%.

Кроме того, глава министерства торговли США Уилбур Росс в воскресенье высказал сомнения в том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

В совокупности все эти факторы оказывают давление на страны ОПЕК+, говоря в пользу продления соглашения об ограничении нефтедобычи.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в воскресенье, что его страна надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля.

"Мы надеемся, что сможем достичь соглашения о продлении сделки, когда встретимся в Вене", - заявил аль-Фалих журналистам в Японии, где участвовал во встрече министров энергетики государств G20.

Согласно прогнозу ООН, цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. Согласно прогнозу, цены на энергоносители в целом – с учетом природного газа и угля – будут в 2019 году в среднем на 7,9% ниже уровня 2018 года.

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Все по теме:

Топливо, Фьючерсы, Баррель, Снижение, Нефть Brent, Рынок нефти, Падение спроса.
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