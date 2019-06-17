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Зеленский встретился с флагманами французского бизнеса

Зеленский встретился с флагманами французского бизнеса
22:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Зеленский в Париже обсудил совместные проекты с представителями французского бизнеса.

Во время официального визита во Французскую Республику президент Украины Владимир Зеленский встретился с флагманами французского бизнеса.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он обсудил конкретные проекты в Украине.

"Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке", - заверил Зеленский.

В частности, речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабном проекте электрической станции в Чернобыльской зоне, расширении сетей гипермаркетов, логистических и транспортных проектах.

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Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.

В то же время от французских предпринимателей нужны качественный товар, честная конкуренция и локализация, чтобы в Украине были созданы рабочие места, отметил глава государства.

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Франция, Бизнес, Владимир Зеленский.
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