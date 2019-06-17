Новости Бизнеса: Зеленский в Париже обсудил совместные проекты с представителями французского бизнеса.

Во время официального визита во Французскую Республику президент Украины Владимир Зеленский встретился с флагманами французского бизнеса.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он обсудил конкретные проекты в Украине.

"Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке", - заверил Зеленский.

В частности, речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабном проекте электрической станции в Чернобыльской зоне, расширении сетей гипермаркетов, логистических и транспортных проектах.

Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.

В то же время от французских предпринимателей нужны качественный товар, честная конкуренция и локализация, чтобы в Украине были созданы рабочие места, отметил глава государства.