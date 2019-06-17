Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ

Новости Украины: Зеленский просит сохранить санкционное давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский просит сохранить санкционное давление на Российскую Федерацию для помощи в завершении войны на Донбассе и возвращении оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма под украинскую юрисдикцию.

"Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий – это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру – это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить", - сказал он на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после встречи с ним в Париже.

Зеленский считает, что председательствование Франции в "большой семерке" в этом году будет способствовать сохранению санкций против РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ограничение прав делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы нельзя рассматривать как санкции в отношении России за агрессию против Украины.

"Есть вопрос санкций относительно России. И здесь Франция придерживается своей линии, чтобы эти санкции продлевать, пока не будут выполнены условия. Но что касается принадлежности к Совету Европы, это не должно рассматриваться как санкции. Потому что он этих санкций страдает не Российское государство, а граждане России", - сказал Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник.

Также Макрон заявил о намерении избежать полного выхода РФ из Совета Европы.