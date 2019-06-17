"Нормандский формат": Зеленский анонсировал встречу советников для подготовки саммита

Новости Украины: Зеленский сообщил, что советники лидеров стран "нормандского формата" в ближайшее время подготовят следующую встречу на высшем уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском формате" в ближайшее время проведут встречу и подготовят следующую встречу на высшем уровне.

Об этом Зеленский сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

"Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата", - заявил он.

"Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров ("нормандского формата" - Ред.). Это и является ключевым вопросом", - добавил президент.

Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия и РФ), но перед этим должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства.

"Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон.