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"Нормандский формат": Зеленский анонсировал встречу советников для подготовки саммита

"Нормандский формат": Зеленский анонсировал встречу советников для подготовки саммита
19:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Зеленский сообщил, что советники лидеров стран "нормандского формата" в ближайшее время подготовят следующую встречу на высшем уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском формате" в ближайшее время проведут встречу и подготовят следующую встречу на высшем уровне.

Об этом Зеленский сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

"Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата", - заявил он.

"Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров ("нормандского формата" - Ред.). Это и является ключевым вопросом", - добавил президент.

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 Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия и РФ), но перед этим должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства.

"Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон.

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Франция, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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