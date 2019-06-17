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Макрон поддержал возобновление переговоров в Минском формате

Макрон поддержал возобновление переговоров в Минском формате
18:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Макрон заявил, что Франция готова поддержать намерение Зеленского восстановить мир на Донбассе и вести переговоры с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает возобновление переговоров в Минском формате и заверяет в своей поддержке Украины в переговорах с Российской Федерацией.

"Президент Зеленский сказал, что приоритет его мандата - возобновить мир и заставить оружие замолчать, пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к формату Минскому, чтобы страна вернулась к миру. Я заверяю, что я готов поддержать Вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией", - заявил Макрон на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник.

Сегодня, 17 июня, Глава Украины посещает Францию с официальным визитом. Владимир Зеленский встретился ранее с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Напомним, в рамках официального визита президента Украины во Францию Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

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Франция, Россия, Владимир Зеленский, Минский формат, Эммануэль Макрон.
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