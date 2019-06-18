МВФ: В 2019 году цены на нефть могут снизиться на 13,4%

Новости Бизнеса: В 2019 году цены на нефть снизятся на 13,4% - сообщается в Отчете о финансовой стабильности НБУ со ссылкой на данные МВФ.

В Национальном банке Украины, на основании данных МВФ, прогнозируют сохранение низких цен на нефть в 2019 году. Об этом идет речь в Отчете о финансовой стабильности НБУ, передает УНН.

В Отчете отмечается, что в течение первых четырех месяцев 2019 года цены на нефть восстанавливались вследствие сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, обусловленного санкциями США и согласованного уменьшения добычи странами ОПЕК +, однако в мае началось резкое падение из-за замедления глобальной экономики и геополитические риски.

"МВФ прогнозирует, что в 2019 году цены на нефть снизятся на 13,4%. В июне встреча ОПЕК+ может повлиять на рынок нефти, но риски сохранения низких цен на нее достаточно высоки", - говорится в отчете.

Кроме того, указано, что железная руда подорожала из-за аварии в Бразилии, неблагоприятные погодные условия в Австралии и высокий спрос в Китае. Отмечается, что стоимость руды оставаться высокой, но снизится по сравнению с нынешней. Дорога руда будет поддерживать цены на сталь близко к текущему уровню.

"В прошлом году цены на продовольствие были высокими. Но с начала этого года они заметно снизились. В мае началось сезонное восстановление, однако превышение прошлогодних уровней маловероятно, потому что на стоимость продовольствия давить слабая экономическая динамика в развивающихся странах", - говорится в отчете.