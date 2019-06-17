Болтон: В США хотят остановить поставку нефти из Венесуэлы в Кубу

Новости мира: В администрации США намерены принять дополнительные меры по прекращению поставки "черного золота" из Венесуэли в Кубу.

Америка планирует наращивать давление на Венесуэлу и Кубу, чтобы прекратить транзит нефти. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Очевидно, каждый раз, как мы вводим санкции, режим Мадуро пытается избежать их, поэтому мы ищем новые пути, чтобы это предотвратить", - сказал он в интервью американскому изданию, сообщается в Интерфакс.

Благодаря дополнительным ужесточенным методам решения данной дилеммы в администрации президента надеяться, что Николас Мадуро все-таки утратит свою силу и влияние на ситуацию. Тем не менее, как сообщают представители АП, проблема может затянуться, если к власти придет кто-то из сторонников режима действующего главы Венесуэлы.

Если же американским властям удастся убедить военных Кубы покинуть Венесуэлу, то империя Мадуро рухнет. "У нас здесь есть империалистическая сила, Куба, которая на самом деле правит Венесуэлой. И какая выгода. какая причина у Кубы делать это? Они получают нефть от Венесуэлы по более низким ценам, чем на международных рынках", - добавил представитель правительства США.

В американском издании отмечается, что на сегодняшний день в стране, где правит Николас Мадуро, находится 15 тысяч кубинских военных и сотрудников служб безопасности.