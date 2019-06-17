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Помпео заявил, что США не хотят войны с Ираном

Помпео заявил, что США не хотят войны с Ираном
14:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп сделал все для того, чтобы избежать войны с Ираном.

Хотя можно "безошибочно" утверждать, что Иран несет ответственность за атаки на два танкера, которые имели место несколько дней назад, США не хотят воевать с Тегераном. Такое мнение высказал в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В интервью "Fox News Sunday" Помпео сказал: "Президент Трамп сделал все, что может, чтобы избежать войны. Мы не хотим войны". Но он добавил, что Вашингтон будет гарантировать свободную навигацию через важные районы судоходства.

"Соединенные Штаты собираются убедиться, что мы принимаем все необходимые меры, дипломатические и другие, чтобы достичь такого результата", - сказал Помпео.

"Разведка имеет много данных, множество доказательств. Мир увидит многое из этих данных, - сказал Помпео. Вместе с тем, Помпео заявил, что не хочет обсуждать возможные дальнейшие шаги, которые Соединенные Штаты могут предпринять в ответ на события прошлой недели.

"Иран не получит ядерное оружие. Это наша цель", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности направления Трампом большего количества американских войск и военной техники в регион.

"Вчера я сделал несколько звонков коллегам по всему миру. Я уверен, что у нас будут партнеры, которые понимают эту угрозу", - сказал Помпео.

Напомним, ранее США и Великобритания уже обвинили Иран в нападениях, которые произошли в минувший четверг. В результате атак был нанесен ущерб двум нефтяным танкерам из Норвегии и Японии. В Тегеране отвергают обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.

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Все по теме:

США, Иран, Дональд Трамп, Майк Помпео, Избежание войны.
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